"Диасофт" анонсировал IPO на Мосбирже

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Диасофт" (головная структура одноименной группы компаний, занимается разработкой ПО для российского финансового сектора) официально объявило о намерении провести IPO на "Московской бирже".

Компания планирует провести листинг и начать торги в феврале.

В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица и российские институциональные инвесторы.

"Основную часть" предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии (ее объем составляет 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 руб., была зарегистрирована Банком России в январе), говорится в сообщении. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им акций. Точного соотношения между первичным и вторичным компонентом IPO в сообщении не приводится. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.

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