Котировки владельца Snapchat упали на 33% на публикации квартального отчета
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, увеличила выручку в четвертом квартале 2023 года на 5% и сократила чистый убыток на 14%. Акции Snap подешевели на 32,7% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности.
Выручка компании в октябре-декабре составила $1,361 млрд по сравнению с $1,3 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,38 млрд.
Чистый убыток компании в четвертом квартале составил $248 млн против $288 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,15 с $0,18.
Без учета разовых факторов Snap завершила период с прибылью в $0,08 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что скорректированная прибыль составит $0,06 на акцию.
Скорректированная EBITDA уменьшилась на 32%, до $159 млн.
Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat увеличилось на 10% в годовом выражении и составило 414 млн.
В компании рассчитывают, что в первом квартале 2024 года число активных пользователей составит порядка 420 млн, выручка - $1,095-1,135 млрд, а скорректированная EBITDA будет отрицательной в диапазоне $55-95 млн.
Средний прогноз опрошенных FactSet экспертов для выручки Snap на первый квартал составляет $1,12 млрд.
5 февраля компания объявила, что сократит штат на 10%.