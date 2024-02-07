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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Котировки владельца Snapchat упали на 33% на публикации квартального отчета

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, увеличила выручку в четвертом квартале 2023 года на 5% и сократила чистый убыток на 14%. Акции Snap подешевели на 32,7% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности.

Выручка компании в октябре-декабре составила $1,361 млрд по сравнению с $1,3 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,38 млрд.

Чистый убыток компании в четвертом квартале составил $248 млн против $288 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,15 с $0,18.

Без учета разовых факторов Snap завершила период с прибылью в $0,08 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что скорректированная прибыль составит $0,06 на акцию.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 32%, до $159 млн.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat увеличилось на 10% в годовом выражении и составило 414 млн.

В компании рассчитывают, что в первом квартале 2024 года число активных пользователей составит порядка 420 млн, выручка - $1,095-1,135 млрд, а скорректированная EBITDA будет отрицательной в диапазоне $55-95 млн.

Средний прогноз опрошенных FactSet экспертов для выручки Snap на первый квартал составляет $1,12 млрд.

5 февраля компания объявила, что сократит штат на 10%.

Snapchat Snap США
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