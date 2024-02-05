Владелец приложения Snapchat сократит 10% штата

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, планирует уволить около 10% сотрудников, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания ожидает зафиксировать единовременное списание в связи с увольнениями в размере $44-75 млн, главным образом в первом квартале 2024 года.

На конец 2022 года в компании работали почти 5,3 тысячи человек. Данные на конец 2023 года будут обнародованы во вторник вместе с годовой отчетностью.

Snap анонсировала увольнение 20% работников в августе 2022 года.

Компания вернулась к росту выручки в прошлом квартале, а ен акции подорожали на 50% за последние 12 месяцев, однако она до сих пор фиксирует чистые убытки, отмечает MarketWatch.