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Владелец приложения Snapchat сократит 10% штата

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, планирует уволить около 10% сотрудников, говорится в документах, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания ожидает зафиксировать единовременное списание в связи с увольнениями в размере $44-75 млн, главным образом в первом квартале 2024 года.

На конец 2022 года в компании работали почти 5,3 тысячи человек. Данные на конец 2023 года будут обнародованы во вторник вместе с годовой отчетностью.

Snap анонсировала увольнение 20% работников в августе 2022 года.

Компания вернулась к росту выручки в прошлом квартале, а ен акции подорожали на 50% за последние 12 месяцев, однако она до сих пор фиксирует чистые убытки, отмечает MarketWatch.

Snap SEC Snapchat США
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