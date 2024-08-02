Владелец приложения Snapchat сократил квартальный чистый убыток на 34%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, сократила чистый убыток во втором квартале на 34%, увеличив выручку на 16%.

Чистый убыток компании в отчетный период составил $248,6 млн против $377,3 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,15 с $0,24.

Snap зафиксировала прибыль без учета разовых факторов в размере $0,02 на акцию против аналогичного убытка годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $0,15 на акцию.

Квартальная выручка Snap увеличилась до $1,24 млрд с 1,07 млрд, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка на уровне $1,25 млрд. Основную часть выручки компания получает от рекламы.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в минувшем квартале увеличилось на 9% в годовом выражении, до 432 млн. В компании рассчитывают, что в третьем квартале число активных пользователей достигнет 441 млн. Опрошенные FactSet аналитики ожидают этот показатель на уровне 439,8 млн.

Согласно прогнозу Snap, ее выручка в текущем квартале составит $1,335-1,375 млн, то есть увеличится на 12-16% в годовом выражении. Прогноз экспертов для этого показателя составляет $1,36 млрд.

Акции Snap подешевели в цене на 16% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 24,3%.