Поиск

Владелец приложения Snapchat сократил квартальный чистый убыток на 34%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, сократила чистый убыток во втором квартале на 34%, увеличив выручку на 16%.

Чистый убыток компании в отчетный период составил $248,6 млн против $377,3 млн годом ранее. Убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,15 с $0,24.

Snap зафиксировала прибыль без учета разовых факторов в размере $0,02 на акцию против аналогичного убытка годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $0,15 на акцию.

Квартальная выручка Snap увеличилась до $1,24 млрд с 1,07 млрд, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка на уровне $1,25 млрд. Основную часть выручки компания получает от рекламы.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в минувшем квартале увеличилось на 9% в годовом выражении, до 432 млн. В компании рассчитывают, что в третьем квартале число активных пользователей достигнет 441 млн. Опрошенные FactSet аналитики ожидают этот показатель на уровне 439,8 млн.

Согласно прогнозу Snap, ее выручка в текущем квартале составит $1,335-1,375 млн, то есть увеличится на 12-16% в годовом выражении. Прогноз экспертов для этого показателя составляет $1,36 млрд.

Акции Snap подешевели в цене на 16% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 24,3%.

Snap Snapchat США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство разрешило продажу до 500 тысяч тонн зерна из госфонда

Правительство разрешило продажу до 500 тысяч тонн зерна из госфонда

Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });