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"Яндекс" вернулся к планам купить техплатформу eLama

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" вернулся к планам по приобретению технологической платформы сервиса по управлению интернет-рекламой eLama.

Как говорится в сообщении компании, закрытие сделки запланировано на лето 2024 года - после получения необходимых согласований.

Первоначально "Яндекс" заявлял о сделке в январе 2022 года. "Из-за совокупности рыночных факторов потребовались определенные технические и юридические доработки, которые позволили нам сохранить основной смысл сделки и возможность закрыть ее в середине 2024 года", - объяснили "Интерфаксу" перенос сроков в пресс-службе компании.

По итогам сделки к "Яндексу" перейдут технологическая платформа и команда сервиса. Платформа продолжит на прежних принципах сотрудничать с действующими партнерами, отмечается в сообщении.

eLama (ООО "АДВ-Сервис") - сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в "Яндекс.Директе", Google Ads, Facebook, "ВКонтакте" и других системах.

Яндекс eLama
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