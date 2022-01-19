"Яндекс" купит платформу по управлению интернет-рекламой для МСП

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что купит технологическую платформу сервиса по управлению интернет-рекламой eLama, сделку планируется закрыть до конца II квартала. Инвестиции в платформу не раскрываются. Для сделки потребуется одобрение ФАС.

"Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий "Яндекса", найти новых клиентов и масштабировать бизнес. "Яндекс", в свою очередь, получит технологическую часть сервиса и опытную команду, которая хорошо знает потребности малого и среднего бизнеса и умеет с ним работать", - говорится в пресс-релизе.

В "Яндексе" заверили, что пользователи eLama не заметят изменений после закрытия сделки: платформа сохранит бренд и принципы работы с клиентами. При этом для пользователей будут доступны новые решения для запуска рекламных кампаний.

eLama (ООО "АДВ-Сервис") - сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте и других системах.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка в 2020 году юрлица составила 19 млрд рублей, чистая прибыль - 256,5 млн рублей.