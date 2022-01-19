Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

"Яндекс" купит платформу по управлению интернет-рекламой для МСП

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что купит технологическую платформу сервиса по управлению интернет-рекламой eLama, сделку планируется закрыть до конца II квартала. Инвестиции в платформу не раскрываются. Для сделки потребуется одобрение ФАС.

"Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий "Яндекса", найти новых клиентов и масштабировать бизнес. "Яндекс", в свою очередь, получит технологическую часть сервиса и опытную команду, которая хорошо знает потребности малого и среднего бизнеса и умеет с ним работать", - говорится в пресс-релизе.

В "Яндексе" заверили, что пользователи eLama не заметят изменений после закрытия сделки: платформа сохранит бренд и принципы работы с клиентами. При этом для пользователей будут доступны новые решения для запуска рекламных кампаний.

eLama (ООО "АДВ-Сервис") - сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте и других системах.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка в 2020 году юрлица составила 19 млрд рублей, чистая прибыль - 256,5 млн рублей.

Яндекс ФАС eLama

Новости по теме

Новости

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь

"Роснано" заключило соглашение о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором

"Роснано" заключило соглашение о реструктуризации долга с крупнейшим кредитором

Индекс МосБиржи обновил минимум декабря 2020 года

Индекс МосБиржи обновил минимум декабря 2020 года

"Ъ" узнал о планах сотовых операторов повысить стоимость архивных тарифов

Цены на нефть обновили семилетние рекорды на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть обновили семилетние рекорды на опасениях по поводу поставок

"А-Проперти" Авдоляна продаст китайской компании долю в Якутском газовом проекте

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Стоимость экспорта газа РФ впервые с 2008 года превысила экспорт нефтепродуктов

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта-апреля 2020 года

Доходность 10-летних US Treasuries выросла до максимума за два года

Brent подорожала до $87,11 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });