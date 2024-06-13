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"Яндекс" закрыл сделку по покупке техплатформы eLama

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" приобрел технологическую платформу сервиса по управлению интернет-рекламой eLama, говорится в сообщении компании.

Впервые компания анонсировала сделку в январе 2022 года, однако из-за совокупности рыночных факторов "Яндекс" смог вернуться к планам по приобретению платформы в феврале 2024 года.

"Сделка позволит лучше адаптировать рекламные сервисы "Яндекса" под потребности малого и среднего бизнеса. Такой бизнес со временем получит новые инструменты для управления рекламой", - говорится в сообщении.

По итогам сделки к "Яндексу" переходит и команда сервиса. Платформа продолжит сотрудничать с действующими партнерами на прежних принципах, а сам бренд eLama будет сохранен, отмечается в сообщении.

eLama (ООО "АДВ-Сервис") - сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в "Яндекс.Директе", Google Ads, Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной), "ВКонтакте" и других системах.

Яндекс eLama
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