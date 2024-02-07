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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Equinor надеется в 2024 году закрыть сделку по продаже SOCAR активов в Азербайджане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor планирует закрыть сделку по продаже SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) своих активов в Азербайджане в 2024 году. Об этом говорится в ее отчете за четвертый квартал 2023 года.

В четвертом квартале Equinor признала обесценение (убыток - ИФ) в размере $310 млн, связанное с запланированным выходом из проектов в Азербайджане.

22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR 7,27% в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) - 8,71%, в проекте разработки месторождения "Карабах" - 50%.

Долевое участие SOCAR в этих проектах до сделки с Equinor выглядело следующим образом: в АЧГ - 25%, в БТД - 25%, в "Карабах" - 50%.

Equinor SOCAR Азербайджан Норвегия
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