Equinor в IV квартале сократила чистую прибыль в три раза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская нефтегазовая Equinor ASA втрое сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года, в том числе из-за снижения цен на природный газ, однако результат превзошел ожидания экспертов.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $2,608 млрд против $7,897 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль уменьшилась до $8,68 млрд по сравнению с $17,01 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,46 млрд, скорректированную - $8,46 млрд.

Выручка Equinor уменьшилась на 15% - до $28,84 млрд.

Добыча компании в минувшем квартале повысилась на 7% - до 2,197 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,046 млн б.н.э./с годом ранее. При этом средняя цена реализации углеводородов снизилась на 6%, говорится в отчетности.

По итогам всего 2023 года добыча выросла на 2,1% - до 2,082 млн б.н.э./с, в то время как цена упала на 20%. В 2024 году компания планирует производство нефти и газа примерно на прошлогоднем уровне.

Equinor выплатит квартальные дивиденды в размере $0,35 на акцию, а также дополнительные дивиденды на аналогичную сумму.

Кроме того, компания объявила двухлетнюю программу выкупа своих акций объемом $10-12 млрд, из которых $6 млрд планируется потратить в 2024 году.

Капвложения в этом году ожидаются в объеме около $14 млрд по сравнению с $14,5 млрд в 2023 году.

За последние три месяца капитализация Equinor уменьшилась почти на 14%, в то время как норвежский фондовый индекс OSEAX опустился на 0,3%.