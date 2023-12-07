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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Австралийские Woodside и Santos могут объединиться в компанию ценой более $51 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Австралийские нефтегазовые Woodside Energy и Santos ведут переговоры о слиянии, говорится в сообщениях этих компаний.

Обсуждение носит конфиденциальный характер и еще не завершено, отмечает Woodside. При этом нет гарантий того, что оно приведет к сделке.

Кроме того, Woodside и Santos заявили, что постоянно оценивают возможности создания ценности для акционеров. Последняя, в частности, изучает ряд "альтернативных структурных вариантов".

Капитализация Woodside выросла на 0,4% по итогам торгов в Сиднее в четверг и составляет около 56 млрд австралийских долларов ($36,8 млрд). Рыночная стоимость Santos за прошедшую сессию увеличилась на 0,7% и достигает порядка 21,9 млрд австралийских долларов ($14,4 млрд).

Таким образом, стоимость объединенной компании может составить примерно $51,2 млрд.

Если сделка между Woodside и Santos состоится, она станет одной из крупнейших в энергетическом секторе в этом году, пишет The Wall Street Journal.

Woodside Сидней Santos Австралия
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