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Австралийская Woodside и Hyundai оценят возможности СПГ-сотрудничества

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Австралийская Woodside Energy подписала с корейскими Hyundai Engineering и Hyundai Glovis меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки СПГ-проектов, а также в сфере инжиниринговых услуг и логистике перевозок.

Согласно совместному пресс-релизу, стороны сосредоточатся на расширении своего присутствия на приоритетных рынках СПГ.

"Сочетание успеха Woodside в проектах СПГ, обширного опыта Hyundai Engineering в области проектирования, закупок и строительства, а также глобального присутствия Hyundai Glovis в сфере морских перевозок позволяет сторонам реагировать на растущий спрос на СПГ на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и в некоторых новых регионах", - подчеркивается в сообщении.

Woodside, которая реализует несколько СПГ-проектов, с запуском в 2029 году Louisiana LNG (США), где ей принадлежит 60%, рассчитывает войти в число крупных мировых производителей с ежегодным объемом поставок более 20 млн тонн.

Hyundai Engineering - EPC-компания с опытом реализации проектов более чем в 40 странах, ее портфолио охватывает нефть, газ, нефтехимию, энергетику и экологические системы.

Hyundai Glovis - логистическая и судоходная компания, располагает одним из крупнейших в мире парков транспортных средств и контейнеровозов для перевозки СПГ.

Hyundai Woodside СПГ Woodside Energy Hyundai Glovis Австралия Южная Корея
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