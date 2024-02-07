Опрошенные ЦБ РФ аналитики улучшили прогноз по росту ВВП России на 2024 год

Экономисты также пересмотрели ожидания по инфляции в этом году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,6%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (проводился 2-6 февраля).

По сравнению с опросом ЦБ в декабре 2023 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда экономисты ожидали роста экономики в 2024 году на 1,3%.

Аналитики также пересмотрели прогноз по инфляции на 2024 год: ждут ее на уровне 4,9% против 5,1% в декабре.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 29 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Прогнозы на 2025 и 2026 годы по росту ВВП (1,5%) и инфляции (4,0%) не изменились.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2024 год пересмотрены до 13,9% с 14% в декабре, на 2025 год повышены до 9,2% с 9,0%, на 2026 год - до 7,4% с 7,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,1 рубля (92 рубля в декабре), в 2025 году - 93 рубля (оценка не изменилась), в 2026 году - 95 рублей (94,8 рубля в декабре).

Октябрьский прогноз ЦБ предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, инфляцию - 4,0-4,5%. Очередной среднесрочный экономический прогноз будет опубликован после опорного заседания совета директоров Банка России 16 февраля.