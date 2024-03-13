Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 1,8%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (проводился 7-12 марта).

По сравнению с опросом ЦБ в феврале 2024 года консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: тогда эксперты ожидали рост экономики в 2024 году на 1,6%.

Аналитики также повысили прогноз по инфляции на 2024 год: ждут ее на уровне 5,2% против 4,9% в феврале (ожидания почти вернулись на уровень декабрьского опроса - 5,1%).

Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен до 14,5% с 13,9%, на 2025 год - до 9,4% с 9,2%, на 2026 год - до 7,5% с 7,4%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.