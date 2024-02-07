Зарплаты в РФ в ноябре повысились на 7,2% год к году в реальном выражении

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в ноябре 2023 года составил 7,2% в годовом выражении после повышения на 9,9% в октябре, на 7,2% в сентябре, 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июне, на 13,3% в мае, на 10,4% в апреле, на 2,7% в марте, на 2,0% в феврале и на 0,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-ноябрь 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос в РФ на 7,6% в годовом сравнении.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в ноябре 2023 года составила 73 383 руб., увеличившись на 15,2% по сравнению с ноябрем 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин в середине декабря заявил, что рост заработных плат в реальном выражении в 2023 году составит около 8%.