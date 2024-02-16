Минтруд сообщил о росте зарплат россиян в реальном выражении на треть за 6 лет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Зарплаты россиян за вычетом инфляции за последние шесть лет выросли почти на треть, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"За минувшие шесть лет зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть", - сказал Котяков в пятницу на пленарной сессии "Ключевые результаты и достижения кадровой политики для современного рынка труда" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

В презентации к выступлению министра уточняется, что зарплаты выросли на 33,2%.

Он также сообщил, что по программе субсидирования найма граждан с инвалидностью было трудоустроено почти 54 тыс. россиян в прошлом году.

Более 500 тыс. соискателей и работников были охвачены мерами поддержки в 2022 году, следует из материалов к выступлению министра.

Также сообщается, что по итогам прошлого года численность занятых возросла на 1,7 млн человек.