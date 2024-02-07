ЦБ РФ отметил, что рост цен на яйца добавил инфляции 0,3 п.п. в 2023 году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный вклад роста цен на яйца, куриное мясо и свинину в отклонение годовой инфляции от целевых 4% в 2023 году составил 0,7 процентного пункта (п.п.), говорится в докладе "Региональная экономика" Банка России.

Инфляция в РФ по итогам 2023 года составила 7,42%.

Рост цен на яйца добавил в инфляцию 2023 года примерно 0,3 п.п., на курицу и свинину - около 0,4 п.п., отмечает ЦБ.

В декабре 2023 года потребительские цены на яйца, по данным Росстата, увеличились на 61,4% в годовом выражении. Цены на мясопродукты в декабре выросли на 11,3% в годовом выражении (их вклад в отклонение инфляции, по оценке ЦБ, около 0,6 п.п.). Половину всего прироста цен на мясопродукты обеспечили курица и свинина - два наиболее дешевых и популярных вида мяса в России (их совокупный вес в объеме потребления мяса составил около 80%), отмечает Банк России.

"Цены на яйца, мясо птицы и свинину подвержены повышенной волатильности. Скачки цен на них носят временный характер, но могут вносить существенный вклад в инфляцию. Основная причина - факторы предложения, в первую очередь осложнение эпизоотической ситуации. При этом при заметном сокращении предложения на одном из рынков потребление, как правило, смещается в сторону более дешевой альтернативы. Таким образом, в динамике цен наблюдается эффект домино: факторы предложения на одном рынке ускоряют рост спроса на другом", - подчеркивает ЦБ.

Причиной значительного роста цен на яйца, курицу и свинину во II полугодии 2023 года были преимущественно факторы со стороны предложения: исчезновение яиц и мяса кур с рынка из-за вспышек птичьего гриппа, длительное восстановление поголовья, отставание темпов роста предложения инкубационных яиц при растущем общем потребительском спросе. Рост цен на курицу привел к переходу части потребителей на свинину, что дополнительно ускорило рост ее стоимости. В январе 2024 года цены на яйца и мясо кур еще оставались на высоком уровне, но уже корректировались вниз, отмечает ЦБ.