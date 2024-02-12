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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Себестоимость производства молока в России в 2023 году выросла на 17%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России себестоимость производства молока за 2023 год, по предварительным данным, выросла на 17%, сообщает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

Затраты выросли по всем ключевым статьям. В частности, рост стоимости трудовых ресурсов за год составил в среднем 18% (ноябрь к ноябрю), комбикорма стали дороже на 17%, в группе белковых кормов также отмечен рост цен. Тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей выросли в среднем на 11%, цена на дизельное топливо к концу года повысился на 6% в годовом выражении, валютные затраты увеличились на 41%.

Основной прирост операционных затрат пришелся на вторую половину года, отмечается в сообщении.

Союз также сообщил, что по сравнению с началом 2017 года себестоимость производства молока в декабре 2023 года была в 1,75 раза выше. В то же время средние закупочные цены на сырое молоко выросли на 21%.

Союзмолоко
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