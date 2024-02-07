Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Снижение цен на яйца с 30 января по 5 февраля замедлилось до 0,7%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 30 января по 5 февраля снизились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

В РоссииСоглашения о стабилизации цен на яйца заключены в 17 регионах РФЧитать подробнее

Таким образом, темпы снижения, которое началось три недели назад, продолжают замедляться. На прошлой неделе этот показатель составлял 1%, еще неделей ранее - 1,4%.

Как сообщалось, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. На фоне такого резкого роста правительство обнулило пошлину на ввоз яиц в страну на первую половину этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Яйца в РФ поступают из Азербайджана, Белоруссии, Турции. По данным Россельхознадзора, к 5 февраля из Азербайджана и Турции ввезено 13,3 млн яиц.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе снизились цены на мясо кур (на 0,5%), гречневую крупу (на 0,4%), пшено (на 0,3%), подсолнечное масло, сахар-песок, сыры (на 0,2%).

В то же время говядина, стерилизованное молоко, сметана и соль подорожали на 0,4%, мороженая рыба, свинина, баранина, пшеничная мука, рис, водка - на 0,2%, хлеб, макаронные изделия - на 0,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV квартале до 5,1%

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV квартале до 5,1%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Безработица в РФ в декабре 2023 года составила 3% после минимальных 2,9%

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Оборот сервиса каршеринга "Ситидрайв" в 2023 году вырос на 66%

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

Девелопер Etalon завершил делистинг с Лондонской фондовой биржи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });