Снижение цен на яйца с 30 января по 5 февраля замедлилось до 0,7%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 30 января по 5 февраля снизились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, темпы снижения, которое началось три недели назад, продолжают замедляться. На прошлой неделе этот показатель составлял 1%, еще неделей ранее - 1,4%.

Как сообщалось, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. На фоне такого резкого роста правительство обнулило пошлину на ввоз яиц в страну на первую половину этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Яйца в РФ поступают из Азербайджана, Белоруссии, Турции. По данным Россельхознадзора, к 5 февраля из Азербайджана и Турции ввезено 13,3 млн яиц.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе снизились цены на мясо кур (на 0,5%), гречневую крупу (на 0,4%), пшено (на 0,3%), подсолнечное масло, сахар-песок, сыры (на 0,2%).

В то же время говядина, стерилизованное молоко, сметана и соль подорожали на 0,4%, мороженая рыба, свинина, баранина, пшеничная мука, рис, водка - на 0,2%, хлеб, макаронные изделия - на 0,1%.