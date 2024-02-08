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Brent подорожала до $79,45 за баррель

Котировки растут четвертую сессию подряд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают умеренно расти утром в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

К 8:13 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,3%), до $79,45 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,62 (0,8%), до $79,21 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,21 (0,28%) и составили $74,07 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,55 (0,8%) - до $73,86 за баррель.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, на 2,07 млн баррелей.

Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Рост запасов нефти вызван главным образом падением активности нефтеперерабатывающих заводов на Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, НПЗ начали закрываться на традиционное техобслуживание раньше, чем в прошлом году, добавил аналитик DTN Трой Винсент.

Brent WTI США Минэнерго
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