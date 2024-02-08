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Yandex N.V. назначил на 7 марта собрания акционеров по продаже российского актива

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Собрания акционеров Yandex N.V. по вопросу реструктуризации состоятся 7 марта, говорится в материалах компании.

Первое собрание состоится для держателей акций класса "A", второе – внеочередное собрание акционеров (в нем участвуют владельцы акций класса "А" и "B").

Основным вопросом для утверждения будет совершение сделки по реструктуризации компании, которое предполагает закрытие первого этапа сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму инвесторов.

О сделке "Яндекс" объявил 5 февраля. Первый этап предполагает продажу контрольного пакета в 68% и будет включать денежную часть (как минимум 230 млрд рублей) и передачу до 67,8 млн акций класса "А".

Среди других вопросов – изменения в уставе Yandex N.V. в связи с реструктуризацией, утверждение годовых отчетностей за 2021-2022 гг.

Также акционеры могут дать право совету директоров объявить о выкупе акций в течение 18 месяцев после продажи. Ранее Yandex N.V. заявлял о планах использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций.

В настоящий момент основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Yandex Яндекс
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