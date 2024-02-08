Фонд общественных интересов останется владельцем "золотой акции" в российском "Яндексе"

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Фонд общественных интересов" (ФОИ), созданный в 2020 году в САР Калининграда для передачи от Сбербанка "золотой акции" Yandex N.V., не утратит своей роли в управлении и после сделки по продаже нидерландской компанией российского бизнеса "Яндекса".

Сейчас ФОИ владеет одной акцией Yandex N.V. и 0,001% долей в ООО "Яндекс". Как говорится в материалах к собранию акционеров по вопросам корпоративной реструктуризации "Яндекса", основные параметры которой были объявлены ранее на этой неделе, ФОИ намерен проголосовать за сделку (без чего она была бы невозможна). Затем "золотая акция" Yandex N.V., принадлежащая ФОИ, будет приобретена самой компанией и впоследствии погашена, сказано в документе.

При этом ФОИ по итогам реструктуризации будет владельцем "золотой акции" в МКАО "Яндекс", учрежденной в Калининграде холдинговой структуры для российского бизнеса группы (она в перспективе получит листинг на "Мосбирже"), пояснили "Интерфаксу" в компании.

Вторая акция с особыми правами будет у "Фонда менеджеров" "Яндекса", недавно зарегистрированного в том же калининградском САР. Менеджмент сможет накладывать вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и собрании акционеров.