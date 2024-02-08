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Maersk сократил годовую прибыль в 7,5 раза, а выручку - на 37%

Компания приостановила buyback на фоне неопределенности, вызванной атаками хуситов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS в 2023 году сократила выручку более чем на треть, а чистая прибыль компании рухнула в 7,5 раза.

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Чистая прибыль компании в 2023 году составила $3,91 млрд против $29,32 млрд годом ранее.

Выручка опустилась до $51,07 млрд по сравнению с $81,53 млрд.

EBITDA в минувшем году уменьшилась до $9,59 млрд с $36,81 млрд, EBIT снизилась до $3,93 млрд с $30,86 млрд.

Компания объявила о приостановке программы выкупа собственных акций на фоне неопределенности, в том числе вызванной постоянными атаками йеменских хуситов на суда в Красном море.

Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 515 датских крон на акцию ($74), в то время как годом ранее они равнялись 4,3 тысячи крон.

Maersk по итогам 2024 года планирует получить EBITDA в диапазоне $1-6 млрд, отрицательная EBIT ожидается в размере от $5 млрд до нуля. Свободный денежный поток, согласно ожиданиям, будет отрицательным и составит около $5 млрд. При этом компания прогнозирует рост мирового рынка контейнерных перевозок в этом году на 2,5-4,5%.

Котировки акций Maersk падают на 12,3% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании упала на 28%, до 210 млрд крон, в то время как датский фондовый индекс OMX увеличился на 23%.

Maersk Moeller-Maersk Красное море Дания
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