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Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Транспортно-логистическая компания Maersk сообщила, что решила в ближайшем будущем не возобновлять движение принадлежащих ей судов через Красное море из-за проблем с безопасностью и использовать альтернативный маршрут - через мыс Доброй Надежды.

"Все суда Maersk, которые должны были в ближайшем будущем пройти через Красное море и Аденский залив, проследуют на юг, через мыс Доброй Надежды", - приводят европейские СМИ заявление компании. В ней пояснили, что пошли на такой шаг, так как считают риски для судов в Красном море "существенными".

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Maersk eще в декабре приняла решение не использовать Красное море, так как суда там подвергаются атакам со стороны йеменских мятежников-хуситов.

Затем в компании пересмотрели это решение после того, как США и ряд их партнеров сформировали коалицию по обеспечению безопасности судоходства в районе Красного моря. Однако в конце декабря контейнеровоз MAERSK Hangzhou во время прохождения южной части Красного моря был атакован ракетой.

После этого Maersk в начале января вновь приостановила движение судов через Красное море, а теперь - решила в обозримом будущем использовать только альтернативный, более протяженный, маршрут.

Maersk Красное море
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