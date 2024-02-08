ФТС РФ не намерена "репрессивно" выполнять план наполнения бюджета-2024

Ведомство ждет честных и своевременных выплат от бизнеса, заявил глава службы Руслан Давыдов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Плановое задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы в 2024 году почти на 1 трлн рублей превышает план на 2023 год, но ФТС не планирует применять репрессивные методы, ждет честных и своевременных выплат от бизнеса, заявил врио главы ФТС РФ Руслан Давыдов на форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса", организованном РСПП.

"Что касается фискальной функции - мы с бизнесом как раз недавно встречались на общественном совете ФТС. Плановое задание на 2024 год у нас практически на 1 трлн рублей превышает задание 2023 года (порядка 7,4 трлн рублей против 6,46 трлн рублей - ИФ). Это те средства, которые нужны стране для бюджета, для проведения СВО, для социальных выплат. И, конечно, я бы сказал так - мы не планируем собирать эти средства репрессивными методами", - сказал он.

"Поэтому необходимо, чтобы бизнес максимально открыто, честно, добросовестно и своевременно эти платежи осуществлял в бюджет. Потому что, когда мы говорим о нагрузке на бизнес - это когда таможня сомневается и начинает проводить проверочные мероприятия, контролировать дополнительно. Соответственно, товары задерживаются, бизнес недоволен, начинаются споры, возникает вот этот самый конфликтный потенциал, который мы пытаемся снижать. Поэтому здесь мы эту работу продолжим и, я думаю, что найдем общий язык, общее понимание", - обратился к бизнесу врио главы ФТС.

Глава РСПП Александр Шохин в свою очередь выразил надежду, "что фискальная функция ФТС - плюс 1 трлн рублей и тема экспансии (российского экспорта на иностранных рынках - ИФ) в той части, которая связана с эффективностью деятельности таможенной службы, - баланс здесь будет найден".

Как сообщалось, в 2023 году таможенными органами в федеральный бюджет было перечислено 6 трлн 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6 трлн 464 млрд рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году. Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2024 год равняется 7,4 трлн рублей.