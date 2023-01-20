ФТС в 2022 году снизила перечисления в бюджет РФ на 13,4%, до 6,2 трлн руб.

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за 2022 год перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей, говорится в сообщении службы.

В 2021 году перечисления равнялись 7 трлн 156 млрд рублей. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

Как сообщалось, прогнозное задание для ФТС по перечислениям на 2022 год составляло 6 трлн 224 млрд рублей.

В ФТС отмечают, что поступления в бюджет при ввозе товаров в 2022 году оцениваются в 3,3 трлн рублей, при вывозе товаров - 2,7 трлн рублей, прочие доходы - 0,2 трлн рублей.

"Объем предоставленных льгот (от таможенных послаблений бизнесу в 2022 году - ИФ) по итогам года составил 1 трлн 12 млрд рублей, из них: при ввозе товаров - 478 млрд рублей, при вывозе - 534 млрд рублей", - отмечают в ФТС.