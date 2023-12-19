PDVSA и Repsol договорились о контроле над добывающей нефть в Венесуэле Petroquiriquire

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и испанская нефтяная компания Repsol подписали рамочное соглашение об управлении совместным предприятием Petroquiriquire, сообщила венесуэльская компания.

PDVSA распоряжается долей 60%, Repsol - 40%. Работа предприятия ранее была парализована санкциями США, введенными в 2019 году.

"Таким образом создаются основы, которые позволят оптимизировать деятельность совместного предприятия. Напомним, что деятельность Petroquiriquire распространяется на Западный дивизион, расположенный к югу от озера Маракайбо, и подразделение Furrial, расположенное на востоке Венесуэлы. Примечательно, что Repsol работает в стране уже 30 лет, и этим соглашением ратифицировано двунациональное нефтяное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Издание Cinco Dias отмечает, что пакт дает европейской компании больший операционный и финансовый контроль над своими компаниями на нефтяных месторождениях Oeste и Oriente, в то время как Венесуэла пытается возобновить бизнес по добыче нефти после частичного снятия санкций США.

Источники издания говорят, что соглашение "позволит существенно увеличить производство в течение следующих двух лет и обеспечит генерацию собственного капитала как для необходимых инвестиций, так и для погашения исторического долга".

Постепенный рост добычи нефти в Венесуэле наблюдается с момента ослабления санкционного давления на Венесуэлу со стороны США, наметившегося в ноябре 2022 года. Тогда американский Минфин разрешил Chevron Corp. в ограниченном объеме возобновить производство в республике для последующей транспортировки сырья в США (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП.

Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской нефти в январе 2019 года с целью ослабить позиции Николаса Мадуро, которого США отказались признавать легитимным президентом страны после выборов. На фоне санкций иностранные сервисные подрядчики стали покидать венесуэльские проекты. Летом 2020 года СМИ сообщили о прекращении работы последней буровой установки в стране (компании Nabors Industries, работавшей по заказу Chevron).