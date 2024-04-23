Philip Morris увеличил выручку в I квартале почти на 10%, лучше прогноза

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2024 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка, однако прогноз компании на второй квартал и год в целом разочаровал инвесторов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте повысилась на 9,7% и составила $8,79 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что показатель составит $8,44 млрд.

Чистая прибыль увеличилась до $1,38 в расчете на бумагу с $1,28 на акцию. Скорректированная прибыль составила $1,5 на акцию при прогнозе экспертов на уровне $1,41 на бумагу.

Продажи сигарет в натуральном выражении сократились на 0,4%, до 143,2 млрд штук, стиков для систем нагревания табака - выросли на 20,9%, до 33,1 млрд.

В России Philip Morris увеличила продажи сигарет на 4,9%, до 11,5 млрд, стиков - на 6,8%, до 4 млрд.

Во втором квартале компания ожидает получить скорректированную прибыль в диапазоне $1,5-1,55 на акцию, в 2024 году в целом - $6,19-6,31 на акцию. Опрошенные FactSet эксперты оценивают данные показатели в $1,62 и $6,35 на акцию соответственно.

Акции Philip Morris снижаются на 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании практически не изменилась и составляет $146 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.