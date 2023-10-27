Philip Morris оценил свои 23% в российском дистрибьюторе "Мегаполис" в $351 млн

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Philip Morris International (PMI), один из мировых лидеров в производстве табачной продукции, оценивает свою долю в 23% компании "Мегаполис", ведущего дистрибьютора табака в России, в $351 млн, говорится в отчете PMI.

Таким образом, весь бизнес дистрибьютора можно оценить в $1,5 млрд.

По-прежнему существуют риски, связанные с этой инвестицией, поскольку справедливую стоимость этих активов трудно предсказать из-за волатильности на валютных и товарных рынках, разрыва цепочек поставок, а также текущих экономических, политических и социальные условий, отмечает компания.

Кроме того, PMI в отчетности отразил совокупные убытки от пересчета иностранной валюты, связанные с Megapolis Distribution BV, в сумму приблизительно $588 млн.

Philip Morris International ранее заявлял, что рассматривает реструктуризацию бизнеса в России, включая передачу активов.

В 2023 году инвесторы, связанные с "Мегаполисом", бенефициарами которого являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев, стали владельцами российского бизнеса компании Imperial Brands. Новые владельцы сменили названия компаний, принадлежавших Imperial Brands, на "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (производственная площадка).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка "Мегаполиса" (АО "Торговая компания Мегаполис") составила 973,5 млрд рублей против 901,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - 21,6 млрд рублей против 19,4 млрд рублей соответственно.