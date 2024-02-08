В ООН осудили разрушение Израилем зданий в секторе Газа вдоль границы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Разрушение Израилем зданий в секторе Газа вдоль границы с целью создания так называемой "буферной зоны" является военным преступлением, заявил в четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Армия обороны Израиля, как сообщается, разрушает все здания в секторе Газа в радиусе километра от заграждений между Израилем и анклавом", - говорится в сообщении Тюрка, размещенном в соцсети X.

"Масштабные разрушения Израилем собственности, не оправданные военной необходимостью и осуществленные незаконно и бессмысленно, представляют собой серьезное нарушение Четвертной женевской конвенции, и это приравнивается к военным преступлениям", - подчеркивается в нем.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа.