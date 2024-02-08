Израиль может попросить о помощи международных сил в разрушении тоннелей в Газе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Израиль может запросить помощь у международных сил, чтобы завершить операцию по разрушению сети подземных тоннелей в секторе Газа, сообщает в четверг The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Вариант, который не обсуждается публично, однако о котором известно израильским высокопоставленным лицам, предполагает возможность, что Израиль может запросить помощь у международного альянса, чтобы завершить уничтожение тоннелей ХАМАС в секторе Газа", - пишет газета.

Между тем, The Times of Israel сообщает, что военный кабинет министров в Израиле проводит встречу вечером в четверг по теме потенциального соглашения с группировкой ХАМАС о возвращении заложников в обмен на перемирие. Ранее в четверг стало известно, что израильская делегация направилась в Каир для дальнейших переговоров о возможном заключении с ХАМАС новой сделки по освобождению группировкой заложников в обмен на прекращение огня в Газе. В то же время в Каире сообщили, что также ожидают делегацию группировки под руководством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Кроме того, должны приехать представители Катара, которые в качестве посредников предпримут новую попытку найти консенсус между Израилем и ХАМАС.

На юге сектора Газа продолжаются боестолкновения. Арабские СМИ передают, что основные действия перемещаются из города Хан-Юнис к населенному пункту Рафах близ границы с Египтом.

Армейское радио Израиля сообщило о перехвате двух ракет, запущенных по Израилю с севера и из центральной части анклава. Еще три ракеты упали на открытой местности.

Израильские СМИ также сообщили об уничтожении двух оперативников движения "Хезболла" в ливанском городе Набатия на юге страны. Их ликвидировали в результате атаки беспилотника, когда они передвигались на транспортном средстве. Один из них, по утверждению израильской стороны, является высокопоставленным командиром движения.

Также Армия обороны Израиля атаковала грузовики, перевозившие оружие в Ливане. Израильские истребители ударили по зданиям и другим объектам инфраструктуры в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

В то же время на севере Израиля в четверг раздались звуки сирен, предупреждающие о ракетном обстреле. Ракеты были запущены с территории Ливана и упали на открытой местности, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что "масштабные разрушения Израилем собственности, не оправданные военной необходимостью и осуществленные незаконно и бессмысленно, представляют собой серьезное нарушение Четвертной женевской конвенции, и это приравнивается к военным преступлениям".