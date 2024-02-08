Рубль отыграл потери первой половины дня и укрепился к основным валютам

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро перешли к падению на Московской бирже вечером в четверг, китайский юань усилил темпы снижения. Рубль развернулся вверх к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти и завершил день умеренным ростом.

Курс доллара составил 90,85 руб. в 19:00, что на 41,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,92 руб., подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,56 копейки, до 94,03 руб. Курс китайского юаня опустился на 9,45 копейки - до 12,56 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх, сумел укрепиться к основным валютам по итогам четверга на фоне усилившей рост нефти. Участники рынка анализируют заявления представителей Банка Россию относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и возможных сроков понижения ключевой ставки. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, точные сроки снижения будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими.

Он напомнил, что средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, прогнозируется в диапазоне 12,5-14,5%. "Это предполагает, что в течение этого года действительно ставка будет снижаться, в какой-то момент она начнет снижаться с текущего уровня 16%, на который она поднялась в декабре. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса", - сообщил Заботкин в интервью Tinkoff Private Talks.

Главным показателем, по его словам, будут сроки и устойчивость замедления инфляции, которая сильно ускорилась во втором полугодии 2023 года.

В декабре ЦБ дал нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): решения на ближайших заседаниях будут зависеть от поступающей информации, напомнил зампред ЦБ.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими - и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - сказал он.

ЦБ РФ отмечает расширение использования юаней в 2023 году по всем ключевым статьям баланса российских банков (депозитам, кредитам, ценным бумагам) в условиях конвертации кредитов из "токсичных" валют в юани, а также использования юаня в качестве средства сбережения и в расчетах по экспортным операциям.

Как сказано в обзоре ЦБ о рисках финансовых рынков, на 1 января 2024 года объем текущих и срочных средств юридических и физических лиц в юанях в российской банковской системе превысил объем депозитов в долларах (68,7 против 64,7 млрд в долларовом эквиваленте).

Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре. Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе со снижением цен на нефть. Значительные продажи валюты в декабре регулятор объяснил разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и ростом валютного кредитования.

Поддержку курсу рубля в январе оказало снижение покупок валюты со стороны населения. После сезонного повышения спроса накануне новогодних праздников граждане в январе сократили объем покупок валюты на 42,4% - до 108,6 млрд рублей (в декабре - 188,5 млрд рублей). На биржевом валютном рынке они приобрели валюту на 70,8 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 37,7 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

"После окончания налогового периода наметился постепенный рост курса доллара по отношению к рублю. В настоящий момент курс доллара достиг равновесного состояния, а его верхней границей на ближайшее время является значение 92 руб. В ближайшие два дня курс доллара к рублю, вероятно, будет находиться в диапазоне 90,75-91,75 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль на Московской бирже к вечеру развернулся вверх и прибавлял 0,1-0,7%, расположившись у отметок 90,85, 97,9 и 12,55 к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта восстановилась от внутридневных минимумов и старалась удержаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. В целом у текущих уровней среднесрочно рубль еще обладает нереализованным потенциалом укрепления, в пользу чего также говорит фактор приближения президентских выборов в марте и возможное сохранение обязательных норм продажи валютной выручки до конца года. Настроения, однако, в случае преодоления важных технических значений (91,50 руб., 98,55 руб. и 12,70 руб.) могут измениться", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть ускорили рост вечером в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысилась на 1,9%, до $80,8 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2%, до $75,3 за баррель.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста - на 2,07 млн баррелей.

Кроме того, рынок получает поддержку за счет геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 февраля на 10,47 копейки, до 91,2561 руб., и увеличил курс евро на 26,07 копейки, до 98,3543 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 13,89 копейки по отношению к среде и составил 91,2406 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 11,67 копейки и составил 91,2249 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 207,597 млн, из которых $332,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $874,639 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 35,27 копейки, до 98,4031 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 24,98 копейки, до 98,3163 руб. Объем торгов евро составил EUR711,602 млн, из которых EUR375,723 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 февраля опустилась на 4 базисных пункта - до 15,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг на 2 базисных пункта - до 15,81% годовых, на три месяца - поднялась относительно среды также на 2 базисных пункта, до 15,58% годовых, на шесть месяцев - прибавила 5 базисных пунктов и составила 14,26% годовых.