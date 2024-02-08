Зампред ЦБ РФ допустил снижение ключевой ставки в 2024 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Точные сроки снижения ключевой ставки ЦБ РФ будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он напомнил, что средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, прогнозируется в диапазоне 12,5-14,5%.

"Это предполагает, что в течение этого года действительно ставка будет снижаться, в какой-то момент она начнет снижаться с текущего уровня 16%, на который она поднялась в декабре. Но когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией, инфляционными ожиданиями, ростом кредита, денежной массы и совокупного спроса", - сообщил Заботкин в интервью Tinkoff Private Talks.

Главным показателем, по его словам, будут сроки и устойчивость замедления инфляции, которая сильно ускорилась во втором полугодии 2023 года.

В декабре ЦБ дал нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): решения на ближайших заседаниях будут зависеть от поступающей информации, напомнил зампред ЦБ.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими - и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - заявил он.

"Рост кредита постепенно замедляется, особенно в розничном кредитовании, но по-прежнему остается выше тех темпов, которые мы видим на год в целом", - подчеркнул Заботкин.

Решения по ставке принимаются с ориентацией на инфляцию и инфляционные ожидания. Причем для ЦБ важны не только инфляционные ожидания населения, но и ценовые ожидания бизнеса, а также вмененная инфляция на ближайшие четыре года, рассчитанная на основе соотношения доходностей ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН.

"Все эти показатели остаются на высоком уровне, который, собственно говоря, и обосновывает, почему ставка должна быть сейчас на той отметке, где она находится, в 16%, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4%, - в обозримом будущем мы рассчитываем, что это произойдет в этом году", - отметил зампред ЦБ.

Приступить к понижению ставки Банк России может, когда увидит устойчивое замедление текущих темпов роста цен и убедительный процесс снижения инфляционных ожиданий, заявил Заботкин. "Это не означает, конечно, что для первого снижения ставки мы будем ждать до того момента, пока инфляционные ожидания полностью вернутся в уровни 2017-2019 года. Наверно, первое снижение ставки произойдет раньше, чем будет завершен весь этот цикл, но то, что мы должны быть уверены в том, что опасения по поводу будущего роста цен у населения и бизнеса постепенно угасают - это действительно является необходимым условием для того, чтобы совет директоров был комфортен с переходом к постепенному смягчению ДКП", - сообщил зампред ЦБ.

До этого, скорее всего, денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, так как необходимо вернуть инфляцию к цели после трех лет ее отклонения от таргета. "Дальше откладывать процесс возвращения к цели, наверно, будет неосмотрительно", - отметил Заботкин.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле 2023 года, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. В сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%.