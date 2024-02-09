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На господдержку АПК РФ в 2024 году планируют выделить 558 млрд рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Господдержка АПК в 2024 году составит 558 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках международной выставки-форума "Россия" в пятницу.

"Сельхозотрасль в 2000 году в рамках господдержки получила всего 18 млрд рублей. В 2018 году уровень этой поддержки уже составил 266 млрд рублей. В 2024 году, даже относительно цифры 2018 года, мы выросли в два раза. Сейчас нам совокупно предусмотрено 558 млрд рублей", - отметил он.

Как сообщалось, в 2023 году господдержка сельского хозяйства составила 540 млрд рублей.

Говоря о финансировании госпрограмм, министр сообщил, что на основную - госпрограмму развития сельского хозяйства с начала реализации, с 2013 года, было направлено более 3,5 трлн рублей. "В настоящее время аграриям и переработчикам представлен широчайший комплекс мер, которые доступны как крупному бизнесу, так и сегменту малого предпринимательства, - сказал он. - Конечно, это положительно сказывается на объемах продукции".

При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что доходность сельхозорганизаций год от года повышается. "Как пример: доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, сегодня их уже 86%. То есть показатели удвоились", - сказал он.

Как заявил Патрушев, рост производства позволяет не только полноценно обеспечивать собственные потребности. "Кардинально изменилась роль России и на международных рынках. Для понимания: в 2000 году экспортная выручка составляла $1,4 млрд, а в 2023 году она превысила уже $45 млрд, скачок в 30 раз. На мой взгляд, очень достойный показатель, - сказал он. - За это время заметно расширилась и география наших поставок. Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию".

При этом он подчеркнул, что на глобальном рынке РФ является лидером по поставкам пшеницы и рыбы. "Находимся также на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом и на третьем месте - по поставке ячменя. С 2020 года Россия сохраняет статус нетто-экспортера продукции АПК. Для многих наших партнеров, для многих государств Россия является очень надежным партнером, который стабильно выполняет все договоренности в рамках взятых на себя обязательств, - заявил Патрушев. - Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается, в том числе и одним из наших приоритетов".

Выступая на открытии дня сельского хозяйства на форуме, Патрушев сообщил, что с 2000 года объем производства продукции сельского хозяйства вырос почти в 1,9 раза, в том числе производство зерна и мяса удвоилось, вылов рыбы вырос на 60%.

"В прошлом году вновь получили внушительные урожаи, в том числе, по предварительным данным, собрано 147 млн тонн зерновых. Животноводы на 800 тыс. тонн нарастили производство молока и на 300 тыс. тонн - мяса. Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов. Это 5,3 млн тонн", - сообщил глава Минсельхоза.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
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