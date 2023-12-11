Правительство РФ закрепило объединение двух субсидий для АПК с 2024 года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства. В соответствии с ними с 2024 года в АПК РФ компенсирующая и стимулирующая субсидии будут объединены в одну. Определены и направления субсидирования.

Документ подписан 2 декабря 2023 года и размещен на официальном портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Согласно ему, в рамках единой субсидии выделено 12 приоритетных направлений. Пять приоритетных направлений будут действовать для всех регионов. Это поддержка агротехнологических работ, элитного семеноводства, племенного животноводства, малых форм хозяйствования, агрострахования.

Остальные семь направлены на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства и северного оленеводства, производства льна-долгунца и (или) технической конопли, производства продукции плодово-ягодных насаждений, на поддержку производства молока, мясного скотоводства, развития овцеводства, козоводства и производства шерсти, а также глубокой переработки зерна и (или) переработки молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего в пищевую продукцию. Из этих направлений каждый регион может выбрать для субсидирования три.

Как сообщалось, единая субсидия в АПК РФ действовала и ранее - до 2020 года. Затем она была разделена на компенсирующую и стимулирующую. К первой, направленной на компенсацию выпадающих доходов производителей, отнесли оказание поддержки в растениеводстве (погектарная поддержка) и молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и агрострахования. Стимулирующая субсидия направлена на развитие регионами обозначенных Минсельхозом приоритетных отраслей.

Как заявляла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в начале декабря на парламентских слушаниях в Госдуме, объединение субсидий сохраняет все действующие направления субсидирования.