Аграрии РФ в 2023 г. получили из федерального бюджета 170 млрд руб. субсидий

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские аграрии в 2023 году получили из федерального бюджета 170 млрд рублей субсидий, сообщает Минсельхоз.

Всего регионам на эти цели было перечислено 170,2 млрд рублей. Таким образом, до получателей было доведено 99,9% предусмотренных средств.

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле Минсельхоза, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в целом господдержка АПК в 2023 году составила 544 млрд рублей.