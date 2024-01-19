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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Аграрии РФ в 2023 г. получили из федерального бюджета 170 млрд руб. субсидий

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские аграрии в 2023 году получили из федерального бюджета 170 млрд рублей субсидий, сообщает Минсельхоз.

Всего регионам на эти цели было перечислено 170,2 млрд рублей. Таким образом, до получателей было доведено 99,9% предусмотренных средств.

Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле Минсельхоза, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в целом господдержка АПК в 2023 году составила 544 млрд рублей.

Минсельхоз РФ
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