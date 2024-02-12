Brent подешевела до $81,35 за баррель

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после подъема более чем на 6% за прошлую неделю из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Активность торгов в понедельник ниже обычной, поскольку многие азиатские рынки закрыты в связи с праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю.

К 14:45 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (1,02%), до $81,35 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,73 (0,95%), до $76,11 за баррель.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

"Развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", - сказал иранский министр, который провел ряд встреч в Бейруте, в том числе, с лидерами ХАМАС.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.