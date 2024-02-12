Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Brent подешевела до $81,35 за баррель

Brent подешевела до $81,35 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после подъема более чем на 6% за прошлую неделю из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Активность торгов в понедельник ниже обычной, поскольку многие азиатские рынки закрыты в связи с праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю.

К 14:45 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (1,02%), до $81,35 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,73 (0,95%), до $76,11 за баррель.

Заявления министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана в минувшие выходные дали инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg.

"Развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", - сказал иранский министр, который провел ряд встреч в Бейруте, в том числе, с лидерами ХАМАС.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.

Brent WTI Иран ОПЕК МЭА ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корпоративное кредитование в РФ в январе снизилось на 0,2%, розничное - выросло на 0,2%

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Путин отметил начало снижения годовой инфляции в России

Суд арестовал акции и активы Ивановского завода тяжелого станкостроения

Каждый пятый экономист США считает политику ФРС слишком ограничительной

Каждый пятый экономист США считает политику ФРС слишком ограничительной

Moody's понизило рейтинг Израиля до A2 из-за политических рисков

Moody's понизило рейтинг Израиля до A2 из-за политических рисков

Мосбиржа в феврале обновит методику расчета своего основного индекса

Мосбиржа в феврале обновит методику расчета своего основного индекса

В Думе решили не штрафовать экспортеров, не продающих валютную выручку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });