Минэкономразвития обещает "очень аккуратно" подходить к вопросу платы за углерод

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ "будет очень и очень аккуратно подходить" к вопросу взимания с бизнеса платы за выбросы парниковых газов, заявил в понедельник глава министерства Максим Решетников в ходе Климатического форума в рамках Недели российского бизнеса.

Как сообщалось, новый проект плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России, который Минэкономразвития намерено внести в правительство до конца этой недели, предполагает возможность внедрения механизма платы за выбросы углерода уже в 2028 году.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что этот вопрос требует тщательного обсуждения: "Не вполне понятно, почему вопрос поставлен именно так. Надо оценить, есть ли объективные основания для этой даты".

Директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Ирина Петрунина подчеркнула, что обсуждение цены на углерод будет происходить с опорой на результаты сахалинского эксперимента.

"Результаты (сахалинского эксперимента - ИФ) для нас будут очень значимы, в том числе в части углеродного налога. Мы-то, по большому счету, хотели сначала все-таки понять, что у нас в эксперименте получается, потому что именно результат сахалинского эксперимента и будет трансляцией успешности технологии (...). Поэтому здесь, я бы сказала, торопиться не надо никому. Мы сейчас прорабатываем эти вопросы. Да, они стали немножко уже публичные, может быть, даже чуть-чуть мы поторопились, но это не страшно. Потому что здесь нужно выработать правильное решение всем нам вместе", - сказала она.

Также Петрунина подчеркнула, что министерство рассматривает различные формы внедрения "цены на углерод", а не именно механизм углеродного налога.

Глава РСПП обратил внимание участников форума на доклад Банка России о предварительных результатах стресс-тестирования воздействия переходных климатических рисков на российскую экономику: "Один из выводов доклада состоит в том, что введение внутренней цены на углерод приводит к более негативным последствиям для российской экономики, чем ее отсутствие. (...) Понимаем, что нам не избежать того или иного регулирования, включающего и стоимость углерода. Безусловно, нужно развивать отрасль климатических проектов, экспортировать наши углеродные единицы. Но когда будет проектироваться механизм цены на углерод, важно здесь не просто использовать "лучшие мировые практики" - закавыченные, чьи-то модели, а все-таки исходить из интересов своего социально-экономического развития. (...) Не исключено, что нам для этого потребуется больше времени, чем в проекте плана заложено", - считает Шохин.

В упомянутом докладе ЦБ оценивалось влияние рисков переходного этапа на российские нефтегазовые, металлургические, горнодобывающие и транспортные компании, производителей удобрений и химикатов при их нынешнем состоянии бизнес-планов, не предполагающих существенных "адаптационных" трансформаций. Рассмотрены два сценария: при инерционной внутренней климатической политике - "Климатический 1" - и при введении внутренней цены на весь объем выбросов парниковых газов от производственной деятельности предприятий - "Климатический 2".

"При отсутствии активной адаптации к энергопереходу треть крупнейших компаний из выборки на горизонте 2030-2040 гг. демонстрирует значительное ухудшение финансового состояния. При этом в случае реализации более амбициозной внутренней климатической политики ("Климатический-2") данные компании на этом горизонте начинают испытывать трудности несколько раньше, а их финансовые показатели будут хуже, чем в сценарии "Климатический-1". Это обусловлено, в том числе введением внутреннего углеродного регулирования, при котором плата начисляется за весь объем выбросов от производственной деятельности предприятий (а не только на объем, предназначенный на экспорт, как в сценарии "Климатический-1")", - говорится в отчете.

Также в аналитическом материале отмечается, что при ухудшении финансового положения компании, с большой вероятностью, будут сокращать инвестиционные программы на развитие. Предполагается, что при достижении значения финансового коэффициента "Чистый долг/EBITDA" в размере 3,5 - согласно графику, к 2027 году - компании начнут снижать затраты на развитие для ограничения роста долговой нагрузки. При достижении коэффициента "Чистый долг/EBITDA" равного 4 - к 2030 году - компании будут вынуждены полностью отказаться от инвестиций для прогресса.

В ходе климатического форума эту идею транслировал и председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко: "Нам представляется, что налог является самой неэффективной формой цены на углерод. То есть, фактически, это изъятие инвестиционных ресурсов и мощнейший проинфляционный фактор. Нам кажется, что дискуссия про цену на углерод - важная и назревшая. Видимо, надо проводить сравнение различных форм ценообразования на углерод. (...) Механизмы надо проектировать не такие прямолинейные, как налог. Может быть, это механизмы, подразумевающие возможность использования рынка углеродных единиц: то бишь, какой-то аналог, существующий в Евросоюзе, где эмитент может не просто в бюджет деньги платить, а финансировать то, ради чего это все создается - климатические проекты, что позволит новую отрасль у нас в стране запустить".

Также он отметил несовершенства нового проекта плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития: "Для достижения целей предусмотрен ряд очень дорогих мероприятий, при этом наиболее дешевые и эффективные мероприятия вошли в проект плана не в полном объеме". По его мнению, недостатки связаны с крайней сжатостью сроков, которые были даны на доработку плана, и утверждение этого документа необходимо перенести на вторую половину 2024 года.