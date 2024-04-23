Комитет Госдумы одобрил законопроект о климатических проектах в лесах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам поддержал правительственный законопроект, который прописывает законодательную базу для реализации в России проектов по сохранению лесов в рамках работы системы торговли углеродными единицами (УЕ).

Законопроект № 566540-8 был внесен в парламент в начале марта.

Он вводит в Лесной кодекс новую главу: лесоклиматические проекты. Это проекты, реализуемые в рамках закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". В действующем законодательстве прописывается процедура заключения соглашений о реализации данных проектов. Авторы законопроекта отмечают, что соглашение может являться достаточным основанием для признания результатов климатического проекта в соответствии с положениями большинства международных стандартов. Сведения, включаемые в соглашение, необходимы для дальнейшей верификации результатов реализации лесоклиматического проекта и подтверждения того факта, что исполнитель климатического проекта действительно его реализовал.

Представляя законопроект на заседания комитета, замглавы Рослесхоза Александр Панфилов отметил, что сейчас в стране уже есть два добровольных лесоклиматических проекта: проект "Русала" и проект на Сахалине по высадке саженцев деревьев от резидента свободного порта Владивосток ООО "Ванинский центр лесоводства".

"Понятно, что мы сейчас в очень непростых геополитических условиях живем. Могут ли распространиться санкции на это?", - поинтересовался глава думского комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин.

"В мире несколько систем сертификации углеродных проектов, которые играют по разным правилам, но все они вписаны в рамки Киотского протокола, Парижского соглашения. В соответствии с нормативно-правовой базой такие проекты должны учитываться, отмечу осторожно. Какие будут приняты индивидуальные решения - не ясно", - сказал Панфилов.

"Мультипликация этого законопроекта - она, конечно, огромная. Мы накроем весь наш бесхозный лес хозяйствующими субъектами, ответственными за то или иное (направление лесовосстановления - ИФ). Мы дальше смотрели, когда с африканцами разговаривали, что может быть, мы дойдем до уровня, что мы будем высаживать деревья на других континентах", - развил тему глава комитета.

Кобылкин также отметил, что необходимо проработать систему одинакового учета углеродных единиц, прежде всего со странами БРИКС. "Важность была в том, чтобы мы состыковались нормативно и по всем формулам, чтобы это была международная единая система оценки. Чтобы не получилось, что мы у себя что-то делаем, наши компании стараются, а потом они все бросят и скажут, что у нас это не работает за пределами России", - сказал депутат. "Это в целом забота о планете Земля, понятно, что за пределы надо выходить, а у нас площадка выхода - только БРИКС, надо предложить какое-то законодательство единое сделать", - добавил он.

"БРИКС в этом году проводится под председательством РФ, в июне в Нижнем Новгороде будут соответствующие мероприятия, сессии, это точно там будем представлять", - сказал замглавы Рослесхоза.

В июне 2021 года Госдума приняла закон № 1116605-7 о создании национальной системы торговли углеродными выбросами. Документ обязывает компании, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, ежегодно представлять отчеты о выбросах. Вторая новелла закона вводила схему, по которой компании, реализующие климатические проекты, могут включать информацию о них в специальный информационный ресурс - реестр углеродных единиц. Углеродные единицы, выпущенные в обращение в результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя в данном реестре. Затем будет возможна передача углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачет углеродных единиц. Т.е. вводится национальная система торговли выбросами. В перспективе Россия сможет продавать компаниям и государствам право на выброс определенного количества парниковых газов.

В начале 2024 года Госдума приняла закон, который освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц (АО "Контур") по проведению операций в реестре. Как отмечал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, Россия не намерена отказываться от реализации климатических проектов и создания системы торговли углеродными единицами, так как она позволит повысить энергоэффективность внутри страны и заработать на продаже углеродных единиц на внешнем рынке. По словам замминистра, Россия тратит 10 млрд рублей в год на климатические проекты, включая высадку лесов и определение поглощающей способности экосистем и океанов.