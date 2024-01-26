Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Мордашов заявил, что экологические платежи не должны быть единым "побором"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экологические платежи не должны превратиться в поборы для бизнеса, не зависящие от поведения компаний, считает председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

"Мы слышим время от времени об идеях взимать плату за то, плату за это, углеродный след облагать налогом. Мне кажется, это требует серьезного обсуждения, во-первых. Во-вторых - не должно превратиться в дополнительные поборы", - сказал он на пленарном заседании "Дня экологии" в Москве.

"У нас в общем-то определённый уровень "поборов" и нагрузки уже есть. Здесь можно посмотреть по-другому на эту ситуацию и наказывать тех, кто не соответствует нормам и правилам", - считает Мордашов.

Он предложил "не превращать экологические платежи в поборы, которые просто будут собираться вместе со всех и непонятно как расходоваться".

Мордашов выразил надежду, что через диалог бизнеса с правительством "меры поддержки, стимулирования (ответственного экологического поведения компаний - ИФ) будут настраиваться".

В России к 2028 году могут запустить систему взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов, написал в пятницу РБК со ссылкой на проект плана по реализации Стратегии низкоуглеродного развития.

Алексей Мордашов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Клубы РПЛ согласились с переносом игр 21-го тура из-за президентских выборов

Песков опроверг сообщения о готовности не требовать нейтрального статуса Украины

Песков опроверг сообщения о готовности не требовать нейтрального статуса Украины

Путин поручил изучить ситуацию с выплатами членам семей погибших участников СВО

ФСБ задержала двух жителей Ростова-на-Дону за передачу Киеву данных о военных РФ

Суд РФ обязал Google восстановить сервис 2ГИС в магазине приложений Google Play

Суд РФ обязал Google восстановить сервис 2ГИС в магазине приложений Google Play

Что произошло за день: четверг, 25 января

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });