Мордашов заявил, что экологические платежи не должны быть единым "побором"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экологические платежи не должны превратиться в поборы для бизнеса, не зависящие от поведения компаний, считает председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

"Мы слышим время от времени об идеях взимать плату за то, плату за это, углеродный след облагать налогом. Мне кажется, это требует серьезного обсуждения, во-первых. Во-вторых - не должно превратиться в дополнительные поборы", - сказал он на пленарном заседании "Дня экологии" в Москве.

"У нас в общем-то определённый уровень "поборов" и нагрузки уже есть. Здесь можно посмотреть по-другому на эту ситуацию и наказывать тех, кто не соответствует нормам и правилам", - считает Мордашов.

Он предложил "не превращать экологические платежи в поборы, которые просто будут собираться вместе со всех и непонятно как расходоваться".

Мордашов выразил надежду, что через диалог бизнеса с правительством "меры поддержки, стимулирования (ответственного экологического поведения компаний - ИФ) будут настраиваться".

В России к 2028 году могут запустить систему взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов, написал в пятницу РБК со ссылкой на проект плана по реализации Стратегии низкоуглеродного развития.