Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн продолжает слабо дорожать во вторник после того, как днем ранее курс криптовалюты превышал $50 тысяч впервые с декабря 2021 года, пишет MarketWatch.

Курс биткойна в ходе торгов поднимается на 0,2% и составляет $49 943, по данным CoinDesk. Накануне котировки доходили до $50 211 , однако рост ослабел под конец торгов. За последние семь сессий криптовалюта прибавила в цене на 11% после роста в два с половиной раза в 2023 году.

Цена бумаг криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. в понедельник выросла на 3,7%, а акции компании Riot Platforms, занимающейся майнингом биткойнов, подскочили в цене на 9,4%.

Поддержку биткойну оказывает тот факт, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально одобрила запуск 11 первых ETF, инвестирующих напрямую в биткойн. По словам Шона Фаррела из Fundstrat, в последнее время поддержку биткойну также оказал высокий спрос на спотовом рынке.

Цена биткойна может достичь $160 тысяч к концу 2024 года и $350 тысяч во второй половине 2025 года, полагает Марк Коннорс, глава отдела исследований в компании 3iQ, занимающейся управлением цифровыми активами.

Стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении в мире, в понедельник составила $977 млрд, по данным CoinMarketCap. На этой неделе показатель может превысить $1 трлн, полагает глава отдела деривативов в Amberdata Грэг Магадини.