Курс биткойна поднялся выше $61 000

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Биткойн продолжает дорожать в среду, стоимость криптовалюты приближается к рекордам, достигнутым в конце 2021 года.

К 17:58 по Москве курс биткойна растет на 7,3% и составляет $61 150, по данным CoinDesk. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $68 990.

С начала года криптовалюта подорожала более чем на 40% благодаря притоку средств в фонды, инвестирующие в биткойн, а также в ожидании так называемого "халвинга", или "уполовинивания", биткойна в апреле. Халвингом называется момент, когда вознаграждение майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн сокращается вдвое. Такое происходит примерно раз в четыре года и обычно позитивно сказывается на котировках криптовалюты.