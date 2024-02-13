Общие выплаты российских страховщиков жизни за 2023 год увеличились на 32,3%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Общие премии российских страховщиков жизни за 2023 год увеличились на 51,8% по сравнению с 2022 годом и составили 813,2 млрд против 535,7 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Совокупные выплаты страховщиков жизни за год выросли на 32,3% - c 351,5 млрд до 465,1, млрд рублей.

Существенный рост сборов отмечается по всем видам страхования жизни. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) за 2023 год увеличились по сравнению с 2022 годом на 75,7%, с 118,3 млрд до 207,9 млрд рублей. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) выросли на 41,4% - с 249 млрд до 352,1 млрд рублей, премии по кредитному страхованию жизни заемщиков увеличились на 50,8% - с 135,9 млрд до 205 млрд рублей, по прочим видам бизнеса страховщиков жизни совокупные премии увеличили в прошлом году на 48,5% - с 32,4 млрд до 48,1 млрд рублей.

Выплаты по НСЖ в 2023 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 82,5% с 83,1 млрд до 151,7 млрд рублей, выплаты по ИСЖ увеличились на 19,1% - с 233 млрд до 277,5 млрд рублей.

Уровень концентрации рынка по премиям вырос на 0,9 п.п.: на ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни пришлось 92,2% всех премий, собранных за 2023 год, тогда как в 2022 году на первую десятку страховых компаний приходилось 91,3% рынка.

Страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 декабря 2023 года составили 1,476 трлн рублей, продемонстрировав увеличение на 1,2%. Годом ранее величина страховых резервов составляла 1,458 трлн рублей.

Статистика роста премий за прошлый год превзошла ожидания страховщиков, отметил Уфимцев, она доказывает, что "страховщики жизни предлагают востребованные гражданами продукты с высокой клиентской ценностью".

Рост сборов в сегменте страхования жизни в прошлом году вице-президент ВСС Глеб Яковлев считает закономерным: "Думаю, что не последней причиной в пользу приобретения продуктов страхования жизни в 2023 году оказался опыт 2022 года. Тогда продукты, предусматривающие защиту капитала, такие как полисы ИСЖ и НСЖ, зарекомендовали себя как надежные. Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, клиенты как минимум сохранили вложенные средства", - отметил он.

Статистика ВСС приводится с учетом данных 21 страховщика жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов в сегменте.