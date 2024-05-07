ЦБ определил порядок расчета стоимости паев ЗПИФ для долевого страхования жизни

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект указания о порядке расчета стоимости паев ЗПИФ при проведении операций в рамках нового вида бизнеса - долевого страхования жизни с инвестиционной составляющей (ДСЖ), который стартует в РФ с 1 января 2025 года.

Нормы проекта указания разработаны регулятором с целью обеспечения защиты прав потребителей, говорится в пояснительной записке к проекту документа. В проекте, в частности, уточняется порядок определения стоимости приобретенных страховщиками жизни для целей ДСЖ инвестиционных паев ЗПИФ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при осуществлении ДСЖ.

Также ЦБ устанавливает порядок определения стоимости инвестиционных паев ЗПИФ при выкупе страховой организацией инвестиционных паев ЗПИФ у страхователя, устанавливает порядок "определения размера денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ЗПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при осуществлении ДСЖ".

Помимо этого, "в целях защиты прав третьих лиц, приобретающих инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не на основании договора ДСЖ, проект устанавливает порядок определения суммы денежной компенсации при погашении страховщиком жизни, имеющим лицензию управляющей компании, инвестиционных паев ЗПИФ, принадлежащих таким лицам".

Предложения и замечания к проекту указания принимаются регулятором с 7 мая по 21 мая 2024 года включительно. Проект подлежит направлению на государственную регистрацию в установленном порядке.

Как сообщалось, изменения, определяющие законодательные основы функционирования нового вида страхования жизни с инвестиционной составляющей - долевого страхования жизни - были приняты в конце прошлого года. Поправки вносились в федеральные законы "Об организации страхового дела в РФ" и "Об инвестиционных фондах".

По договору ДСЖ часть страховой премии, уплаченной страхователем, направляется на приобретение инвестиционных паев, другая часть – на страховую защиту.

При наступлении страховых случаев выгодоприобретателю производится страховая выплата в размере страховой суммы и денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Договор ДСЖ должен содержать исчерпывающий перечень сделок, которые могут быть совершены с инвестиционными паями.

Страховщику, имеющему лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, для осуществления ДСЖ следует сделать выбор: компания может получить ограниченную лицензию управляющей компании Банка России для работы по договорам ДСЖ или работать через партнеров, уже имеющих полные лицензии управляющих компаний и специализирующихся на таких операциях.

Получать ограниченные лицензии УК для работы по программам ДСЖ страховщики жизни смогут с 1 января 2025 года.