АКРА ожидает снижения темпа роста общих страховых премий в 2024 году в 10 раз

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает снижение темпов прироста общих премий на страховом рынке РФ в 2024 году в 10 раз, следует из опубликованного агентством обзора с прогнозами по страховому рынку по итогам 2023 года и на 2024 год.

При этом по итогам 2023 года аналитики ожидают увеличения общих сборов российских страховщиков на 19% к уровню 2022 года - до 2,16 трлн рублей.

Аналитики АКРА прогнозируют резкое снижение темпов прироста премий, практически на порядок, до 2% в 2024 году к уровню 2023 года. К такому результату могут привести последствия жесткой денежно-кредитной политики в следующем году, считают они.

За девять месяцев 2023 года совокупный объем страховых взносов увеличился более чем на 20%, напомнили в АКРА. "Высокие темпы роста страхового рынка, наблюдавшиеся в 2023 году, не должны вводить в заблуждение. Следует иметь в виду, что речь идет о номинальных величинах, которые по своей природе подвержены влиянию повышенной инфляции. Чтобы исключить эффект обесценения денег, степень развития страхового сектора принято оценивать по уровню проникновения страхования (рассчитывается как отношение годовой суммы страховых премий к ВВП)", - говорится в обзоре.

Уровень проникновения страхования в России снижается, хотя премии растут, делают вывод аналитики: "В среднем по миру отношение объема страховой премии к ВВП составляет немногим менее 7%. Соответствующий показатель для России, по оценкам АКРА, за период с 2016 по 2023 год снижается с 1,4 до 1,3%".

В сегменте автострахования аналитики предполагают рост премий в этом и в следующем годах. "По итогам четвертого квартала 2023 года будет зафиксирован дальнейший рост авторынка, и в 2024 году эта тенденция сохранится", - отмечается в обзоре.

По прогнозам агентства, количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по результатам 2023 года составит около 1,08 млн машин (+58% в годовом сопоставлении), а в 2024 году - 1,44 млн машин (+33% к показателю за 2023 год).

Сегмент автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев, за девять месяцев 2023 года показал уверенную положительную динамику. По оценкам АКРА, общий объем премий по автострахованию в текущем году вырос на 22%.

В кредитном страховании заемщиков рост, наблюдавшийся в 2023 году, сменится падением. В 2024 году агентство прогнозирует снижение премий по кредитному страхованию до 370-375 млрд рублей, или на 8% к показателю 2023 года. "Основная причина - падение спроса на розничные кредиты с учетом высоких процентных ставок. Кроме того, банки будут вынуждены ограничивать предложение кредитов некоторым категориям заемщиков с учетом регуляторных мер Банка России, направленных на предотвращение закредитованности населения", - прогнозируют аналитики АКРА.

В четвертом квартале 2023 года ключевая ставка ЦБ была увеличена до 16%, и вероятность ее дальнейшего роста не исключается. Агентство ожидает увидеть снижение интереса населения к другим инвестиционно-накопительным продуктам, в том числе к договорам некредитного страхования жизни. По прогнозам АКРА, "объем страховых премий по этим видам страхования в четвертом квартале 2023 года снизится до 90 млрд рублей, что примерно на 36% ниже показателя за третий квартал. Тем не менее, несмотря на сокращение размера премий, их объем по итогам 2023 года станет рекордным за всю историю российского рынка". Базовый сценарий АКРА предполагает снижение премий по некредитному страхованию жизни в 2024 году.

В следующем году инфляция снизится до 5,2-5,8%, что позволит Банку России перейти к снижению ключевой ставки. Ожидаемое в 2024 году постепенное понижение ключевой ставки (до 10,5-11,5% на конец года), как полагает агентство, будет "способствовать некоторому восстановлению спроса населения на некредитное страхование жизни". "С учетом этого общая сумма страховых премий по указанным видам страхования ожидается на уровне 385-390 млрд рублей по результатам 2024 года, что примерно на 16% ниже прогнозного показателя на конец 2023 года".

АКРА считает увеличение доли накопительного страхования жизни "позитивной тенденцией, способной в долгосрочной перспективе сформировать основу для устойчивого роста анализируемого сегмента", и "скептически" оценивает перспективы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на ближайший период.

Динамика сегмента страхования имущества юридических лиц в 2023 году оставалась довольно слабой, отмечает АКРА в обзоре. "Премии увеличивались в основном за счет инфляционной переоценки имущества. Прирост премий по страхованию имущества юридических лиц в 2023 и 2024 годах составит по 8%. В абсолютном выражении премии по итогам 2023 года прогнозируются в размере от 135 до 140 млрд рублей, а в 2024 году - 145 -155 млрд рублей", - приводят данные аналитики.

В 2024 году агентство ожидает увидеть премии по страхованию имущества граждан на уровне показателя за 2023 год (от 110 до 115 млрд рублей).