"Транснефть" просит запретить структуре Магомедова инициировать судебное разбирательство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании Port-Petrovsk Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, о запрете инициировать судебное разбирательство.

Согласно данным в судебной картотеке, заявление поступило 7 февраля. Предварительное заседание назначено на 12 марта.

Пока в материалах дела не указано, в какой именно юрисдикции "Транснефть" хочет запретить Port-Petrovsk Ltd судиться.

До начала 2018 года "Транснефть" совместно с Port-Petrovsk Ltd, контролируемой бизнесменом Зиявудином Магомедовым, на паритетных началах владели "Омирико Лимитед", которая являлась владельцем 50,1% акций "Новороссийского морского торгового порта". Впоследствии трубопроводная монополия выкупила долю Port-Petrovsk Ltd в совместном предприятии.

Ранее "Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Магомедову о запрете продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса. Также монополия просит суд запретить присуждение Магомедову денежной суммы на случай неисполнения судебного запрета в размере $2,5 млрд. Заявление было подано 31 января, его рассмотрение назначено на 27 февраля.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд изначально назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

18 декабря 2023 года Московский городской суд смягчил приговор Зиявудину Магомедову до 18 лет и шести месяцев колонии строгого режима, его брату Магомеду Магомедову - до 17 лет и шести месяцев колонии.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находившиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.