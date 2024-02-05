"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии

Зиявудин Магомедов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Транснефть" обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Магомедову З.Г. о запрете продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса, говорится в определении, размещенном в судебной картотеке.

Трубопроводная монополия также просит суд запретить присуждение Магомедову денежной суммы на случай неисполнения судебного запрета в размере $2,5 млрд.

Заявление было подано 31 января, его рассмотрение назначено на 27 февраля.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".

Мещанский суд Москвы назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре прошлого года, братья Магомедовы, находившиеся под арестом с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур и для себя путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в НМТП Магомедовы оценили в $5 млрд, во FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и других потерь.