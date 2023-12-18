Мосгорсуд смягчил приговор основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил приговор основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно решению апелляционного суда, оглашенному в понедельник, срок наказания Зиявудину Магомедову снижен с 19 лет до 18 лет шести месяцев колонии строгого режима, его брату Магомеду Магомедову - с 18 лет до 17 лет шести месяцев колонии.

Таким образом суд отклонил поданные на приговор апелляционные жалобы защиты Магомедовых, просившей отменить приговор и вынести новый - оправдательный.

После решения апелляционной инстанции приговор в отношении Магомедовых вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Также апелляционным определением Мосгорсуд освободил от наказания осужденных вместе с Магомедовыми экс-начальника департамента экономической безопасности АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова по истечению сроков давности привлечения к ответственности и за фактическим отбытием наказания соответственно.

Кроме того, апелляционная инстанция исключила из приговора ряд доказательств - протоколы осмотров, показания свидетелей и др.

"В остальной части приговор оставлен без изменений", - уточнили в Мосгорсуде.

Приговор

Как сообщалось, Мещанский суд в декабря 2022 года назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб.

Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград - Ордена Дружбы и Ордена Почета.

Брата Зиявудина Магомедова - Магомеда Магомедова, бывшего члена Совета Федерации, суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн руб. и ограничением свободы на два с половиной года.

Экс-главе компании "Интэкс" Артуру Максидову суд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб., бывшему гендиректору АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергею Полякову - 12 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб.

Грибанова суд приговорил к десяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., Петрова - к семи годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб.

Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении ущерба от троих потерпевших - ОЗК, "Федеральной сетевой компании - Россети" (ФСК ЕЭС) и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга - на 3,5 млрд руб. и передал в гражданское судопроизводство другие иски, в том числе иск на 5,8 млрд руб., заявленный Генпрокуратурой в интересах Российской Федерация в счет ущерба, который был нанесен государству.

Кроме того, по приговору, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Зиявудину Магомедову акции в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу), а также доли в АО "Русская Тройка", АО "Портовый Флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско Бункер" и др.

Также были конфискованы ряд объектов роскоши, принадлежащие, как установил суд, Магомедову, в том числе частный самолет Gulfstream G650.

Дело братьев Магомедовых

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в создании, участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомед Магомедов также признан в двух эпизодах незаконного хранения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Согласно приговору, не позднее 2010 года Магомедовы создали преступное сообщество, целью которого было систематическое хищение денежных средств федерального и регионального бюджетов. Основой для сообщества, установили следствие и суд, стала подконтрольная братьям холдинговая группа компаний "Сумма" и входящие в него юридические лица.

Речь идет о девяти эпизодах хищений, как заявляли ранее в Генпрокуратуре, на общую сумму в 11 млрд руб. - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов по итогу рассмотрения дела заявил, что всего с 2010 по 2016 год участники преступного сообщества под руководством Магомедовых похитили денежные средства на сумму более 15 млрд руб.

Как отметил в приговоре суд, деятельность фигурантов нельзя считать предпринимательской и направленной на легальное извлечение прибыли, поскольку она носила целью "только" хищение денежных средств. По мнению, суда "подсудимые (...) были частью одной преступной цепи".

Магомедовы и другие фигуранты, осужденные вместе с ними, не признали вину ни в ходе следствия, ни в суде. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, некоторые из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.

В 2022 году по иску Генпрокуратуры к Магомедовым было обращено в доход государства $750 млн, которые они получили от продажи "Транснефти" акций АО "Новороссийский морской торговый порт". Надзор и суд посчитали это имуществом, "в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы".