МФК CаrМoney в 2023 году увеличила объем портфеля займов на 10%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney) в 2023 году увеличила объем портфеля до 4,9 млрд рублей, что на 10,1% больше, чем в 2022 году, сообщила МФК,

Объем выдачи займов в 2023 году вырос на 22,2% - до 3,8 млрд рублей. При этом около 2 млрд рублей выдач приходится на второе полугодие, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Доля беззалоговых займов составила 7,5% от объема портфеля, уровень конвертации из беззалоговых займов в автозаймы за год вырос почти вдвое - до 8,7% (+3,9 п.п.).

Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney вырос на 1,9%, коэффициент LTV на конец 2023 года составил 2,14.

Средняя стоимость залогового автомобиля выросла на 6,9% и составила 915 тысяч рублей. Средняя сумма автозайма выросла на 16,1% - до 321 тысячи рублей, что стало следствием как роста стоимости авто, так и улучшения платежеспособности заемщиков, отмечает МФК.

Средний платеж по автозайму в месяц в 2023 году вырос на 15,9% и составил около 23,3 тысчст рублей.

Доля новых клиентов за 2023 год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса. При этом значительную долю заемщиков составляют предприниматели - 40% от общего числа клиентов (+10 п.п.).

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.

МФК "КарМани" - 100%-ная "дочка" "Смарттехгрупп" (СТГ). СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. СТГ была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в Россию. Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля.