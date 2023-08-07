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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

МФК CаrМoney в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,4 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney) в I полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,4 раза - до 312 млн рублей (против 217 млн рублей годом ранее), говорится в сообщении компании.

Выручка МФК в I полугодии выросла до 1,5 млрд рублей, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это связано с ростом портфеля и сохранением средней ставки выдач по займам на уровне 80%, отметили в CarMoney.

Чистый процентный доход (до резервов) вырос на 20% - до 1,1 млрд рублей с 962 млн рублей в I полугодии 2022 года.

Портфель I полугодии 2023 года вырос на 7% - до 4,6 млрд руб., против 4,3 млрд руб. в I полугодии 2022 года. Доля беззалоговых займов в портфеле составляет 4,6%, при этом МФК не планирует существенно наращивать долю таких продуктов в портфеле, отметили в CarMoney.

Объем выдач вырос в I полугодии вырос на 15,2% - до 1,8 млрд рублей с 1,5 млрд рублей в I полугодии 2022 года. Средний чек автозайма увеличился до 308 тысяч рублей, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп" (СТГ). СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. СТГ была создана в октябре прошлого года специально для перевода головной структуры с Кипра в РФ. На данный момент уставный капитал ПАО "Смарттехгрупп" составляет 1,9 млрд рублей. Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля, тикер эмитента - CARM.

В январе этого года СТГ привлекло 229 млн рублей в капитал в рамках частного инвестиционного раунда, прошедшего путем размещения акций по закрытой подписке. Средства были направлены в капитал для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка, отмечали в компании.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов. Уставный капитал МФК - 100 млн рублей.

СТГ КарМани CarMoney
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