Материнская структура МФК CarMoney в 2023 г. увеличила выручку по МСФО на 18%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, в 2023 году увеличило выручку по МСФО на 18% - до 3,17 млрд рублей (с 2,68 млрд руб. в 2022 году), говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль в 2023 году выросла более чем в 1,4 раза - до 554 млн руб. по сравнению с 390 млн руб. в 2022 году. Динамика чистой прибыли резко выросла в IV квартале (до +71% г/г) как результат роста оборотов и рентабельности основного бизнеса, отмечает СТГ. Влияние на этот показатель также оказали разовые расходы на проведение сделок по привлечению средств в ходе раунда pre-IPO и DPO акций, пояснила компания. Без учета этих расходов прибыль составляет 640 млн рублей.

OIBDA СТГ в 2023 году увеличилась на 9% - до 1,9 млрд рублей (1,7 млрд руб. в 2022 году).

Рентабельность капитала (ROE) в 2023 году составила 18,7% (19,7% - в 2022 году). Снижение ROE связано с существенным разовым увеличением капитала в результате сделки DPO. Скорректированная ROE (без учета разовых расходов на сделки pre-IPO и DPO) в 2023 году составила 21,6%. Рентабельность активов (ROA) выросла до 9,4% (7,8% в 2022 году).

Активы группы достигли 6,5 млрд руб., увеличившись за год на 23%, что связано как с увеличением портфеля займов, так и с ростом прочих активов, в том числе денежных средств и нематериальных активов.

Собственные средства в 2023 году выросли почти в 1,8 раза - до 3,8 млрд руб., что стало результатом привлечения средств в ходе pre-IPO и DPO, а также капитализации полученной прибыли, отмечает СТГ.

СТГ стало владельцем МФК вместо кипрской Carmoney CY Ltd в конце 2022 года. Компания была создана в октябре 2022 года специально для перевода головной структуры с Кипра в РФ.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.